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شكرا لقرائتكم خبر عن مسيعيد (MPHC) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 16-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى 16 ريال، والذي يعد مستوى الدعم الحالي، حيث استهل جلسة الخميس الماضي عند مستوى 16.02 ريال، واغلق عند مستوى 16.08 ريال، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 15.40 ريال.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 16 وبين مستوى المقاومة هو 16.10 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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