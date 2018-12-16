شكرا لقرائتكم خبر عن 14.8 ألف منتج بالدفعة الأخيرة من برنامج"سكني" بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن الدفعة الثانية عشرة والأخيرة لبرنامج "سكني" 2018.

وبحسب بيان للوزارة اطلعت "أخبار اليوم" عى نسخة منه فإن تلك الدفعة تضمنت 14.789 ألف منتج سكني وتمويلي للمستفيدين.

وأوضحت الوزارة أن المنتجات المعلنة شلمت 6.086 الف وحدة سكنية تحت الإنشاء، و8.700 ألف قرض عقاري.

وذكرت الوزارة أن برنامج سكني انطلق قبل عامين، قدم خلالها 538,239 خيار سكني وتمويلي، وكان الهدف من ذلك هو استقرار الأسرة في مسكن يُلائمها.

وخصصت الوزارة في نوفمبر الماضي نحو 10.35 ألف خيار تمويلي للمستفيدين بمنطقة الجوف، وذلك منذ انطلاق برنامج "سكني" العام الماضي وحتى الدفعة الحادية عشر منتصف الشهر الماضي.

يشار إلى أن عدد الخيارات السكنية التي تم الإعلان عنها هذا العام حتى شهر أغسطس الماضي، بلغت 182 ألف خيار سكني وتمويلي في مختلف مناطق المملكة، ومن المتوقع أن يصل الرقم بعد إعلان الدفعة المقبلة إلى 70% من الرقم المستهدف لعام 2018، والبالغ 300 ألف منتج إسكاني وتمويلي.