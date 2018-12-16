شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق والسلع الإماراتية تسعى لإضافة أدوات استثمارية جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعكف هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية حاليا على إعداد أنظمة جديدة من شأنها إضافة أدوات استثمارية جديدة، وإعطاء عمق أكبر للسوق المالي.

وأكد عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن هذه الأنظمة تشمل تنظيم نشاط التمويل الجماعي القائم على الملكية، والأسهم الممتازة، وتنظيم الإصدارات الأولية من الأدوات الرمزية، بحسب صحيفة الاتحاد.

وبين أن من تلك الأنظمة تداول الانبعاثات الكربونية، وضوابط الموافقة لمزاولة نشاط التقاص، وتجميع قواعد الإدراج وتطوير فئات الإدراج، ونظام المستشار الذكي، واستراتيجية الشمول المالي، ومراجعة وتعديل تعريف المستثمر المؤهل.

ولفت إلى أن قائمة أولويات الهيئة للفترة المقبلة يتصدرها العمل على الارتقاء بالأسواق المالية إلى مصاف الأسواق المتقدمة، وتحويل شركات الوساطة لتصبح متكاملة من حيث الخدمات التي تقدمها.

وأوضح الزعابي، في فبراير الماضي، أن الهيئة قامت باستيفاء نحو 80% حتى الآن من متطلبات الترقية إلى مصاف الأسواق المتقدمة.

يشار إلى أن مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية قرر في اجتماعه الذي عقد مطلع الشهر الجاري تنظيم آليات زيادة رأسمال الشركات المساهمة العامة من خلال إصدار أسهم جديدة بعلاوة إصدار- إعمالاً لقانون الشركات التجارية.