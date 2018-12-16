شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الشارقة مستثمر استراتيجي ببنك الاستثمار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال بنك الاستثمار، المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن حكومة إمارة الشارقة ستحصل على حصة أغلبية في أسهمه في خطوة ستساعده في تأمين نموه المستقبلي.

وقال البنك، المملوك حاليا بنسبة 15.5% للمجموعة الدولية الخاصة ومقرها الشارقة، إن مجلس إدارته سيوصي بزيادة في رأسماله من حكومة الشارقة وهو ما سيجعلها مستثمرا استراتيجيا في البنك، وذلك بحسب وكالة رويترز.

وأشار إلى أن الأطراف المعنية وقعت اتفاقا يخضع لموافقة المساهمين والجهات التنظيمية.

ونفى كل من البنك العربي المتحد وبنك الاستثمار في سبتمبر الماضي الأخبار المنشورة بشأن عملية اندماج محتملة بينهما وبين بنك الشارقة.

وكانت أنباء قد وردت عن أن حكومة الشارقة تدرس اندماجا بين كل من بنك الشارقة وبنك الاستثمار والبنك العربي المتحد.

وعلى صعيد عمليات الاندماج بين البنوك الإماراتية كان علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري، قد أكد في أوائل سبتمبر من العام الجاري، بدء البنك محادثات مبدئية بشأن عملية دمج محتملة مع كل من مصرف الهلال وبنك الاتحاد الوطني.

ومن المنتظر أن يسفر الدمج حال إتمامه عن مصرف جديد بأصول تبلغ 110 مليارات درهم، أو بأكثر من 400 مليار درهم، ليصبح بذلك ثاني أكبر كيان مصرفي بالإمارات، بعد بنك أبوظبي الأول، البالغة أصوله 670 مليار درهم (175 مليار دولار).

وجاءت تلك المحادثات بعد نجاح عملية دمج أعمال بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول في بنك واحد عملاق، هو بنك أبوظبي الأول، العام الماضي.