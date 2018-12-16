شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار" تعتزم افتتاح دبي هيلز بارك مطلع 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم شركة إعمار العقارية افتتاح حديقة دبي هيلز بارك في مشروع دبي هيلز استيت، مطلع العام المقبل.

ويمتد دبي هيلز بارك على مساحة 180 ألف متر مربع، ويضمُّ ممرات على طول 2.5 كيلو متر، بحسب صحيفة الخليج.

وكشفت شركة إعمار العقارية وشركة مراس القابضة في سبتمبر الماضي عن انتهاء الأعمال الإنشائية في ملعب نادي دبي هيلز للغولف.

ومشروع دبي هيلز استيت هو مشروع مشترك بين شركة إعمار العقارية وشركة مراس القابضة وممتد على مساحة 11 مليون متر مربع، ويضم عدة مجمعات سكنية وأبراج، كما يضم المشروع مركزاً للتسوق يتضمن 143.4 ألف مترا، ومساحات تجارية تزيد على 160 ألف متر مربع.