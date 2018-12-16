شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 16 وحتى 20 من ديسمبر الجاري، مجموعة من الأحداث، تتضمن اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة ثمار، التموين، كهرباء السعودية، سدافكو، بنك الجزيرة، ساكو. بالإضافة إلى صرف أرباح كل من شركة الكيميائية السعودية، غازكو. فضلاً عن أحقية أرباح كل من شركة دلة الصحية، التموين.

وتبدأ الشركة الكيميائية السعودية، اليوم الأحد، توزيع أرباح مرحلية نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول لعام 2018 بقيمة 79.050 مليون ريال، بحصة للسهم الواحد تبلغ 1.25 ريال، وبنسبة توزيع تبلغ 12.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتنظر الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار"، اليوم الأحد، في الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، فضلاً عن التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2017.

وتصوت الجمعية العمومية غير العادية للشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو"، غداً الإثنين، على زيادة رأس مال الشركة من 240 مليون ريال إلى 360 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 50 %، عن طريق منح أسهم مجانية.

وتبحث الجمعية العمومية غير العادية لشركة الخطوط السعودية للتموين، غداً الإثنين أيضا، الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات ميلادية يبدأ سريانها من تاريخ 26 يناير 2019.

وتصوت الجمعية العمومية غير العادية للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، يوم الثلاثاء، على شراء الشركة لعدد يصل إلى 3.250 مليون سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

وتنظر الجمعية العامة العادية للشركة السعودية للكهرباء، يوم الثلاثاء، في مقترح تأسيس شركة لتوليد الطاقة الكهربائية تابعة لها. ومن المقرر أن تصوت الجمعية على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وتعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية.

وتبدأ شركة الغاز والتصنيع الأهلية، الأربعاء المُقبل، توزيع أرباح عن الربع الرابع من عام 2018 بقيمة 30 مليون ريال، بحصة للسهم الواحد تبلغ 40 هللة، وبنسبة توزيع تبلغ 4% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبحث الجمعية العمومية لبنك الجزيرة، يوم الأربعاء المُقبل، انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من الأول من يناير 2019 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2021.

ويستحق، الخميس المُقبل، توزيعات أرباح شركة دله للخدمات الصحية عن النصف الأول من العام المالي 2018 بقيمة 88.5 مليون ريال، وبواقع 1.5 ريال للسهم، أو بما نسبته 15% من القيمة الاسمية للسهم، موزعة على أساس 59 مليون سهم قائم.

كذلك يستحق، الخميس، توزيعات الأرباح النقدية على مساهمي شركة الخطوط السعودية للتموين عن الربع الثالث من 2018 بقيمة 123 مليون ريال بما نسبته 15% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يعادل 1.5 ريال للسهم.