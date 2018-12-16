شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية: لجنة فنية تدرس نقل تبعية الهندسية للسيارات من النقل البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنه تم تشكيل لجنة فنية على أعلى مستوى لبحث نقل تبعية الشركة الهندسية للسيارات من القابضة للنقل البحرى والبرى، إلى القابضة للصناعات المعدنية.

وأضاف نافع فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه سيتم فقط نقل تبعية الشركة وليس دمجها فى شركة النصر للسيارات ولا سيما أن هناك أعباء وأصول تخص كل شركة، موضحا أن كل شركة لها مجال تخصص مختلف وصناعة مختلفة، وكانا من قبل شركة واحدة.