شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 16-12-2018 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم الأحد، بعد تراجعها أمس بقيمة جنيهين لكل عيار من الأعيرة المختلفة فى سوق الصاغة المصرى، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا فى سوق الصاغة بمصر 621 جنيها للجرام.

وانخفضت أوقية الذهب انخفضت أمس من 1247 دولار إلى 1239 دولار الآن، الأمر الذى أثر بصورة مباشرة على سعر الذهب فى مصر.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

سجل عيار 18 اليوم 532.28 جنيه

بلغ سعر عيار 21 اليوم 621 جنيها

عيار 24 سجل اليوم 709 جنيهات

الجنيه الذهب: 4968 جنيها

أوقية الذهب: 1239 دولارا

سعر الأوقية العالمية يتأثر بشكل مباشر بأداء الدولار فى البورصة العالمية فكلما تعرض الدولار للتراجع ترتفع الأوقية فى التعاملات الفورية نتيجة إقبال المستثمرون عليه.

ويتجه المستثمرون إلى شراء الذهب كملاذ استثمارى آمن، حال حدوث أى توتر سياسى أو عسكرى لدى القوى الاقتصادية الكبرى التى تستحوذ على النسبة الأكبر من الاحتياطى الدولارى.