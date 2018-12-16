شكرا لقرائتكم خبر عن الاثمار يظل مستنداً لدعمه الحالي – تحليل صباحي – 16-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم بنك الإثمار (ITHMR) على عدم تغيير في آخر جلساته ، ليظل بذلك مستنداً إلى مستوى الدعم 27.70 ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 27.70 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 24.58 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.00 ومستوى المقاومة 29.20 .