شكرا لقرائتكم خبر عن كفيك يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 16-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (KFIC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.31% بما يعادل 0.80 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 38.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 28.50 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.00 ومستوى المقاومة 38.00 .

شكرا لقرائتكم خبر عن كفيك يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 16-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .