شكرا لقرائتكم خبر عن القرين يحول مكاسبه إلى خسائر – تحليل صباحي – 16-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد ارتفاع سهم شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية (ALQURAIN ) في آخر جلساته مسجلاً أعلى سع له عند 365.00 ، ارتد منه انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات ، ليغلق على انخفاض بلغت نسبتها -0.28% بما يعادل -1.00 نقطة ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه . ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 375.00 ، طيلة ثبات الدعم 350.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 350.00 ومستوى المقاومة 375.00 .

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