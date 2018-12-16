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شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الأولى يخترق خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 16-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة دبي الأولى للتطوير العقاري (FIRSTDUBAI) على ارتفاع في آخر جلساته ، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، لينجح السهم باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.75% بما يعادل 0.70 نقطة ، وسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر في الأعلى .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 44.00 ، طيلة ثبات الدعم 40.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 39.00 ومستوى المقاومة 42.60 .
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