- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن نور ينخفض بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 16-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.08% بما يعادل -0.70 نقطة ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 69.00 ، طيلة ثبات الدعم 58.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 60.00 ومستوى المقاومة 69.00 .
شكرا لقرائتكم خبر عن نور ينخفض بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 16-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .