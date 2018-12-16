شكرا لقرائتكم خبر عن نور ينخفض بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 16-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.08% بما يعادل -0.70 نقطة ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 69.00 ، طيلة ثبات الدعم 58.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 60.00 ومستوى المقاومة 69.00 .