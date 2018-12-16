شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 16-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.59% بما يعادل -0.20 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 13.50 ، ليستهدف مستوى الدعم 12.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 13.50 .