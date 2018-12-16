شكرا لقرائتكم خبر عن البيت ينخفض بمنطقته الإيجابية – تحليل صباحي – 16-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استند سهم شركة بيت الأوراق المالية (SECH) في آخر جلساته لمستوى الدعم المحوري 54.13 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 69.87 إلى 44.40) ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.36% بما يعادل -0.20 نقطة ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 54.13 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 57.13 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 52.00 ومستوى المقاومة 57.13 .