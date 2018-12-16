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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 16-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بنك وربة (WARBABANK) في آخر جلساته ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.45% بما يعادل 1.00 نقطة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 245.58 ، بشرط ثبات مستوى الدعم 215.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 215.00 ومستوى المقاومة 230.75 .
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