شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا يغلق على ارتفاع – تحليل صباحي – 16-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة المزايا القابضة (MAZAYA) على ارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.79% بما يعادل 0.60 نقطة ، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه هابط في وقت سابق على المدى القصير ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 81.00 ، طيلة ثبات الدعم 72.20 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 72.20 ومستوى المقاومة 81.00 .