شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي - 16-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم مصرف الإنماء (1150) على عدم تغيير في آخر جلساته ، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 22.00 ، وتأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج المثلث المتماثل ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 23.52 ، طيلة استقراره أعلى مستوى 22.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.50 ومستوى المقاومة 23.52 .