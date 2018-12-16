شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يغلق على انخفاض جديد - تحليل صباحي - 16-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحاول مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) بانخفاضاته الأخيرة على المستويات اللحظية باكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى القصير ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع . ولهذا نحن مازلنا نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 5384.58 ، ليستهدف مستوى المقاومة 5471.54 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5369.29 ومستوى المقاومة 5471.54 .

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