شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع للجلسة الثالثة على التوالي – تحليل صباحي – 16-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.31% بما يعادل 24.20 نقطة ، وذلك وسط استمرارا لدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 8038.59 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 7702.25 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7702.25 ومستوى المقاومة 8038.59 .