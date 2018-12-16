الان تتابع مقاضاة هيونداي وكيا في أمريكا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

رفع مالكو سيارات هيونداي وكيا في الولايات المتحدة دعوى قضائية جماعية ضد شركتي صناعة السيارات الكوريتين تتهم الشركتين بتعريضهم لخطر اندلاع حريق مميت من محركات معيبة في عدد من طرازاتها.

وقالت شركة المحاماة هاجينز بيرمان في القضية التي رفعت أمام محكمة في كاليفورنيا لم تخف هيونداي وكيا عيب المحركات عن المستهلكين فحسب، لكنهما أخفتا أيضاً أن العيب يشكل خطراً جدياً على السلامة.

وقال متحدث باسم شركة هيونداي إن الشركة تريد أن تتحقق من الاتهامات قبل التعليق، بينما لم ترد على الفور شركة كيا التابعة لها على طلب للتعليق.

وكانت هناك تقارير تتردد منذ فترة طويلة بشأن الشركتين تفيد بأن محركاتهما عرضة لاشتعال النار بها حتى بدون تعرض السيارات لحادث تصادم.

وفي أكتوبر طالب المركز الأمريكي لسلامة السيارات الشركتين باستدعاء 9ر2 مليون سيارة، قائلاً إن هناك تقارير عن اشتعال النار فيها بدون تصادم كل يوم على مدى أربعة أشهر.

وضمت قائمة المركبات المتأثرة، جميع طرازات سيارات كيا سورينتو، وكيا أوبتيما، وهيونداي سوناتا، وهيونداي سنتا في الفترة من 2011 إلى 2014، فضلاً عن سيارات كيا سول المنتجة في الفترة من 2011 إلى 2015.