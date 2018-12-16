شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 16-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 4861 نقطة، مرتفعا لثالث جلسة على التوالي، ليستقر بذلك أعلى متوسطه المتحرك لـ 10 يوم، وهو ما يعد إشارة إيجابية تعكس استمرار التفاؤل لدى التداولين بشان السوق خلال الأيام القادمة، لذلك نتوقع ان يصل المؤشر لمستوى المقاومة 4900 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 4820 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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