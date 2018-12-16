شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 16-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع لثالث جلسة على التوالي، حيث انهى تداولات الخميس الماضي عند مستوى 2599 نقطة، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 2600 نقطة، حيث يقابل خط القناة الهابط طويل الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تدفع بالمؤشر لأسفل لمستوى الدعم 2500 نقطة خلال الأيام القادمة، الا ان هذا السيناريو مرهون بعدم تجاوز المؤشر لمستوى 2600 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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