شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 16-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر تداولات الخميس الماضي منخفضا عند مستوى 10396 نقطة، لامس عنده الحد السفلي من القناة الصاعدة متوسطة الأجل، وهوما يساهم في ان يقلب المؤشر خسائره الا ارتفاع ويغلق مرتفعا عند مستوى 10456 نقطة، لذلك نتوقع ان يعيد المؤشر اختبار مستوى المقاومة الحالي عند 10650 نقطة، الا انه في حالة فشل المؤشر في الارتفاع واختراقه لمستوى 10400 نقطة، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 10000 نقطة ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.



شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 16-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .