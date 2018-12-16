شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الدار العقارية (ALDAR) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 16-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق الخميس الماضي اخر جلسات الأسبوع الماضي عند 1.61 درهم، مسجلا بذلك أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ منتصف الأسبوع قبل الماضي، لينجح بذلك في تجاوز خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، وهو ما يعكس توجه المتداولين الى الشراء، كما اطلق مؤشر استوكاستيك إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستويات أعلى قد تصل الى 1.65 درهم كمستوى اول ثم 1.82 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1.55 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.57 وبين مستوى المقاومة هو 1.66 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد