- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي (DFM) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 16-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما أشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق عند مستوى 0.797 درهم، مسجلا بذلك أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ نهاية الأسبوع قبل الماضي، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الارتفاع لمستوى المقاومة القوي عند 0.84 درهم، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0.76 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.78 وبين مستوى المقاومة هو 0.81 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي (DFM) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 16-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .