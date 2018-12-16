شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي (DFM) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 16-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما أشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق عند مستوى 0.797 درهم، مسجلا بذلك أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ نهاية الأسبوع قبل الماضي، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الارتفاع لمستوى المقاومة القوي عند 0.84 درهم، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0.76 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.78 وبين مستوى المقاومة هو 0.81 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد