شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) (TABREED) -تحليل صباحي- 16-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى وبقوة خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1.62 درهم، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعد إشارة إيجابية، كما تمكن السهم من تجاوز خط ا لاتجاه الهابط قصير الأجل، مما يعكس ارتفاع حالة التفاؤل لدى المتداولين في السهم، وتشير المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد الى انطلاق إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 1.71 درهم، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1.58 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.58 وبين مستوى المقاومة هو 1.67 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد