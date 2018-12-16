شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العقارية (UPP) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 16-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 0.435 درهم، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، مما يشير الى تنامي القوى الشرائية خلال الجلسة، كما كون السهم نموذج "Bullish Engulfing " وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الهابط، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا للوصول لمستوى المقاومة 0.50 درهم كمستوى اول ثم 0.60 درهم كمستوى ثان، شرط ثبات السهم أعلى مستوى 0.40 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.42 وبين مستوى المقاومة هو 0.47 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد