شكرا لقرائتكم خبر عن أرابتك القابضة (ARTC) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 16-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون أي تغيير مقارنة باغلاق الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 1.98 درهم. وذلك بعدما سجل ارتفاع 2.03 درهم خلال الجلسة، مقتربا بذلك من متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة، وبالتزامن مع استمرار تواضع كميات التداول، مما نتوقع معه ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1.82 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 2.10 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.92 درهم وبين مستوى المقاومة هو 2.02 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط