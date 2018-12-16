شكرا لقرائتكم خبر عن شركة داماك العقارية دبي (DAMAC) يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 16-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي مرتفعا عند مستوى 1.73 درهم، وذلك بعد سلسلة من الانخفاضات التي بداها منذ منتصف الشهر الماضي، في ظل ارتفاع كميات التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، مما يشير الى ان السهم يشهد بعض التحسن في الأداء والذي نتوقع ان يصل به لمستوى المقاومة 1.90 درهم مرة أخرى، شرط ثبات السهم أعلى مستوى 1.60 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.70 وبين مستوى المقاومة هو 1.76 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد