شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكس (ARMX) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 16-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 4.10 درهم، فقد نجح هذا المستوى في دفع السهم لأعلى ليغلق الخميس الماضي عند 4.28 درهم، لينجح بذلك في استقرار أعلى خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 4.40 درهم كمستوى اول، شرط ثبات السهم أعلى مستوى 4.20 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.21 وبين مستوى المقاومة هو 4.37 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد