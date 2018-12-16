شكرا لقرائتكم خبر عن الاسلامية العربية للتامين (SALAMA) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 16-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 0.55 درهم، فقد فشل السهم في تجاوز هذا المستوى، حيث تراجع ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 0.52 درهم، ليلامس بذلك متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية، لذلك نتوقع ان تتفوق القوى البيعية على الشرائية خلال الأيام القادمة للهبوط بالسهم لأسفل لمستوى الدعم 0.46 درهم، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 0.55 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.51 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.53 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط