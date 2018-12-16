شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ديار للتطوير (DEYAAR) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 16-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي في المنطقة الخضراء، حيث اغلق مرتفعا عند مستوى 0.377 درهم، مقتربا بذلك من هدفه السعري الأول المتوقع عند 0.39 درهم، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، وبالتزامن مع اقتراب السهم من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم للقيام بعمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.325 درهم مرة أخرى، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 0.395 درهم

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.365 وبين مستوى المقاومة هو 0.39 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط