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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ديار للتطوير (DEYAAR) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 16-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي في المنطقة الخضراء، حيث اغلق مرتفعا عند مستوى 0.377 درهم، مقتربا بذلك من هدفه السعري الأول المتوقع عند 0.39 درهم، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، وبالتزامن مع اقتراب السهم من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم للقيام بعمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.325 درهم مرة أخرى، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 0.395 درهم
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.365 وبين مستوى المقاومة هو 0.39 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ديار للتطوير (DEYAAR) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 16-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .