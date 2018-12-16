شكرا لقرائتكم خبر عن دي إكس بي إنترتينمنتس (DXBE) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 16-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال جلسة الخميس الماضي، حيث استهل الجلسة عند مستوى 0.253 درهم، الا انه استطاع ان يرتفع ويغلق عند مستوى 0.276 درهم، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول هو الأعلى منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، مما يشير الى ارتفاع وتيرة الشراء خلال الجلسة، كما اطلق مؤشر القوة النسبية إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 0.34 درهم، شرط ثبات السهم أعلى مستوى 0.24 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.26 وبين مستوى المقاومة هو 0.30 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد