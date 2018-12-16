شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق برنامج التخطيط الاستراتيجى بالقومى للإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤهل وزارة التخطيط ممثلة فى المعهد القومى للإدارة، رؤساء أقسام التخطيط والمشروعات بمديرات التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على وضع الخطط الاستراتجية لإدارتهم، وذلك فى إطار الخطة التدريبية للمعهد والمنوط به تنفيذها وتعزيزاً لمبادرات الإصلاح فى الإدارة العامة، وينطلق البرنامج التدريبى اليوم الأحد، والذى يمتد خلال الفترة من 16 إلى 18 من الشهر الجارى.

الدكتورة شريفه شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة كشفت أنه تم مخاطبة وزارة التربية والتعليم لترشيح 27 من رؤساء اقسام التخطيط والجودة بالإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة للمشاركة بالبرنامج التدريبى والذى يأتى إيمانا بدور المعهد فى رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة لمواكبة التطورات المتلاحقة للنظم التعليمية والتكنولوجية والتى تهدف إلى تحسين جودة التعليم فى ضوء استراتيجية تطوير منظومة التعليم المصرى ما قبل الجامعى.

وتابعت شريف أن برنامج التخطيط الاستراتيجى يأتى استكمالاً لمبادرات الإصلاح فى الإدارة العامة والتى يقوم بها المعهد القومى للإدارة بما يتسق مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية "مصر2030" بهدف الارتقاء بمنظومة التدريب داخل الجهاز الإدارى للدولة سعياً لخلق جهاز إدارى كُفء وفعال قادر على إدارة موارد الدولة ويستطيع القيام بدوره فى عملية التنمية ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة.

يشار إلى أن المعهد القومى للإدارة كان قد عقد برنامجاً تدريبياً مؤخراً حول منظومة التميز الحكومى بجمهورية مصر العربية والذى جاء بهدف تدريب عدد من المدربين من المعنيين بتدريب الجهات الحكومية على جائزة التميز الإماراتية GEM والجيل الرابع من معايير التمييز.