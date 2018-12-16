شكرا لقرائتكم خبر ختام "سكني" .. إصدار 100 ألف قرض وخدمة 53 ألف أسرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

حققت وزارة الإسكان مستهدفات برنامج «سكني 2018»، حيث استكملت أمس الخيارات السكنية والتمويلية للعام الحالي والبالغة 300 ألف خيار، موزعة على جميع مناطق المملكة، شملت الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة وكذلك الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية للاستفادة من خيارات شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي، أو تمويل القرض العقاري القائم.

ووفق ما أعلنته الوزارة في مؤتمر صحفي بالرياض، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، بدأ تنفيذ أكثر من 30 مشروعا على مستوى المملكة على أراضي الوزارة وعلى أراضي القطاع الخاص توفر بيئة سكنية متكاملة للمواطنين، وبأسعار تتراوح بين 250 ألفا و750 ألف ريال، في حين استطاع صندوق التنمية العقارية إصدار 100 ألف قرض بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، وخدمة أكثر من 53 ألف أسرة للاستفادة من الخيارات المتنوعة التي تشمل شراء الوحدات الجاهزة والبناء الذاتي وتمويل القرض القائم.

ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، المواطنين إلى زيارة البوابة الالكترونية لبرنامج «سكني» sakani.housing.sa للاطلاع على الأسماء المخصص لهم هذا الشهر، وزيارة بوابة الدعم السكني «إسكان» eskan.gov.sa والبوابة الالكترونية لصندوق التنمية العقارية redf.gov.sa لاستكمال وتحديث بياناتهم تمهيدا لخدمتهم.

583 ألف خيار في عامين

ويأتي إعلان المستهدف لعام 2018 امتدادا لما تم تحقيقه العام الماضي 2017 بتوفير أكثر من 282 ألف خيار سكني وتمويلي لمستفيدي الدعم السكني من المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، ليصل إجمالي الخيارات التي ضخها برنامج «سكني» خلال عامين إلى أكثر من 583 ألف خيار، بما يتماشى مع سياسة العرض لوزارة الإسكان في توفير الخيارات السكنية المتنوعة بالجودة والسعر المناسب، وأهداف «برنامج الإسكان» أحد برامج رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030.

14789 خيارا للدفعة الأخيرة

وشملت الدفعة الثانية عشرة والختامية لهذا العام من برنامج «سكني» 14789 خيارا، تتوزع على منطقة مكة المكرمة بعدد 1240 وحدة و1346 قرضا مدعوما، و656 وحدة في منطقة الرياض و2189 قرضا، وفي المنطقة الشرقية 1210 وحدات و1414 قرضا، وفي منطقة عسير 1946 وحدة و609 قروض، و504 وحدات في منطقة تبوك و299 قرضا، وفي منطقة نجران 327 وحدة و311 قرضا، والقصيم 206 وحدات و724 قرضا، والمدينة المنورة 707 قروض، وحائل 308 قروض، والحدود الشمالية 234 قرضا، والجوف 228 قرضا، وجازان 169 قرضا، والباحة 162 قرضا.

تسليم آلاف الوحدات والأراضي

وأوضح المشرف العام على التطوير العقاري في وزارة الإسكان محمد الغزواني خلال المؤتمر الصحفي، أن تحقيق هذا الإنجاز جاء نتيجة العمل الدؤوب والمستمر من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية وشركائهما من المطورين والممولين لتوفير مختلف الحلول والخيارات التي تلائم جميع فئات المجتمع.

ونوه الغزواني إلى أن تسليم الخيارات الجاهزة التي تشمل الوحدات السكنية والأراضي المجانية يجري بشكل مستمر، مشيرا إلى أنه تم تسليم آلاف الوحدات والأراضي للمواطنين خلال الفترة الماضية في الخبر والأحساء والعيينة والقنفذة والخرمة وبيش وصامطة والزلفي وعنيزة وحائل وغيرها، في حين يتم تسليم الوحدات السكنية تحت الإنشاء خلال مدة أقصاها 3 أعوام من تاريخ توقيع المستفيدين للعقود مع المطورين العقارين، مبينا أنه تم حتى الآن بدء تنفيذ أكثر من 30 مشروعا على مستوى المملكة على أراضي الوزارة وعلى أراضي القطاع الخاص توفر بيئة سكنية متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق الخدمية المتنوعة، ونماذج متعددة من الوحدات السكنية التي تمتاز بجودتها، تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس بأسعار تتراوح بين 250 ألفا و750 ألف ريال.

تقليص قائمة الانتظار 48 %

من جانبه أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، أن الصندوق العقاري نجح خلال هذا العام في إصدار 100 ألف قرض بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، موضحا أنه تمت خدمة أكثر من 53 ألف أسرة للاستفادة من الخيارات المتنوعة التي تشمل شراء الوحدات الجاهزة والبناء الذاتي وتمويل القرض القائم، مشيرا إلى استمرار خدمة المواطنين من خلال عدد من التسهيلات التي تتيح لهم إمكانية تقديم الحصول على قروضهم متى ما كانت لديهم الجاهزية.

وأكد العمودي أن الصندوق العقاري نجح في تقليص قائمة الانتظار بنسبة 48% خلال عامين من خلال برنامج «سكني»، منوها إلى أن الصندوق يحرص على توفير جميع الحلول التمويلية التي تلائم جميع شرائح المجتمع، كما أن خدمة «المستشار العقاري» التي أطلقها الصندوق أخيرا تستهدف خدمة جميع المستفيدين وتقديم التوصيات الأنسب لهم لتسهيل رحلة تملكهم للمسكن الأول، لافتا إلى أن المستشار العقاري قدم خدماته خلال معرض «سكني إكسبو» المنعقد الشهر الماضي لأكثر من 15 ألف مستفيد خلال 8 أيام، في حين يواصل تقديم خدماته لبقية المستفيدين بشكل يومي من خلال عدد من قنوات التواصل، تشمل الموقع الالكتروني والرسائل النصية، وكذلك التواصل المباشر.

الدفعة الثانية عشرة

14,789 خيارا تتوزع إلى:

6089 وحدة سكنية تحت الإنشاء

8700 قرض عقاري مدعوم

توزيع الدفعة الثانية عشرة وفق المناطق:

مكة المكرمة

1240 وحدة

1346 قرضا

الرياض

656 وحدة

2189 قرضا

الشرقية

1210 وحدات

1414 قرضا

عسير

1946 وحدة

609 قروض

تبوك

504 وحدات

299 قرضا

نجران

327 وحدة

311 قرضا

القصيم

206 وحدات

724 قرضا

المدينة المنورة

707 قروض

حائل

308 قروض

الحدود الشمالية

234 قرضا

الجوف

228 قرضا

جازان

169 قرضا

الباحة

162 قرضا