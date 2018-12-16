شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "رجال الأعمال" تستضيف وفدا من جمعية شنشى للنقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى، اليوم الأحد، وفدا صينيا من جمعية شنشى للنقل البرى.

وقال محمد يوسف، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الوفد الصينى يضم مجموعة من المنظمات والشركات التى تعمل فى مجالات نقل الركاب، نقل البضائع، نقل البضائع الخطرة، محطات النقل على الطرق والمواقع، معدات النقل وقطع غيار السيارات.