شكرا لقرائتكم خبر عن «المهندسين» تعد للتدريب على كود البناء السعودي والان نبدء بالتفاصيل

تعد الهيئة السعودية للمهندسين للبدء قريبًا في تدريب منسوبيها على كود البناء السعودي، باعتبارها الجهة المعنية بالإعلان وتحديد موعد انعقاد الدورات وأماكنها وشروطها، وذلك بناء على مذكرة التفاهم المشترك، التي وقّعتها مؤخرًا مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي لتعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين في مجال التدريب ونقل المعرفة في المجالات، التي يغطيها الكود.

كما تتولى الهيئة جانب تحديد التكاليف ورسوم التسجيل لكل دورة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية، إضافة إلى تنفيذ إجراءات التسجيل وتحصيل الرسوم من المشاركين في البرامج.

ومن المتوقع أن تغطي الدورات التدريبية، التي تقدّمها الهيئة السعودية للمهندسين ضمن هذه المذكرة، كل جوانب كود البناء مع الأخذ في الاعتبار التحديثات الجارية، على أن تكون المادة التدريبية لأي دورة مرتبطة بالكود ومتوافقة مع متطلبات كود البناء السعودي.

وتشمل مذكرة التفاهم قيام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي بمشاركة هيئة المهندسين بعقد الاتفاقيات اللازمة مع الجهات المرجعية في كود البناء السعودي للإسهام في التدريب والاختبارات والشهادات وكل أوجه نقل المساهمة في توطين المادة العلمية، إلى جانب إقرار منهجيات التدريب والاختبارات على كود البناء واعتماد برمجتها الزمنية.