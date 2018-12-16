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شكرا لقرائتكم خبر عن «المهندسين» تعد للتدريب على كود البناء السعودي والان نبدء بالتفاصيل
تتولى الهيئة جانب تحديد التكاليف ورسوم التسجيل لكل دورة
تتولى الهيئة جانب تحديد التكاليف ورسوم التسجيل لكل دورة
كما تتولى الهيئة جانب تحديد التكاليف ورسوم التسجيل لكل دورة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية، إضافة إلى تنفيذ إجراءات التسجيل وتحصيل الرسوم من المشاركين في البرامج.
ومن المتوقع أن تغطي الدورات التدريبية، التي تقدّمها الهيئة السعودية للمهندسين ضمن هذه المذكرة، كل جوانب كود البناء مع الأخذ في الاعتبار التحديثات الجارية، على أن تكون المادة التدريبية لأي دورة مرتبطة بالكود ومتوافقة مع متطلبات كود البناء السعودي.
وتشمل مذكرة التفاهم قيام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي بمشاركة هيئة المهندسين بعقد الاتفاقيات اللازمة مع الجهات المرجعية في كود البناء السعودي للإسهام في التدريب والاختبارات والشهادات وكل أوجه نقل المساهمة في توطين المادة العلمية، إلى جانب إقرار منهجيات التدريب والاختبارات على كود البناء واعتماد برمجتها الزمنية.
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