شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: 75 ريالا تعويضا لكل مشترك عن ساعة انقطاع والان نبدء بالتفاصيل

كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج د. عبدالله الشهري في تصريح خاص لـ ”الخليج 365” أنه يوجد تعويض للمشترك في حالة انقطاع التيار عنه، حيث تتم مراجعة كم ساعة انقطعت الكهرباء عنه، ويحق له الحصول على تعويض 75 ريالا عن كل ساعة ينقطع فيها التيار الكهربائي.

» «تيسير» اختياري

وأكد أن برنامج «تيسير» طرح اختياريا بعد تذمر عدد من المشتركين من ارتفاع أسعار الكهرباء فترة الصيف، حيث تم التنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة لإيجاد حل لمشكلة ارتفاع أسعار التكلفة خلال الأشهر الثلاثة فترة الصيف.

وتم طرح برنامج «تيسير» بهدف أن التكاليف الناتجة في الأشهر الثلاثة في فترة الصيف يتم تقصيدها لمدة ستة أشهر بهدف التسهيل على المشتركين، وقد انتهى برنامج «تيسير» مع انتهاء فصل الصيف.

» دراسة الفاتورة الثابتة

وأشار د. الشهري، إلى أنه يتم حاليا دراسة طرح الفاتورة الثابتة، التي تصبح اختياريا لمَنْ يرغب الاستفادة منها، حيث إن الفاتورة تعتبر ثابتة وقت الصيف ووقت الشتاء وعند نهاية كل عام تتم مراجعة التكاليف، فإذا كان على المشترك زيادة يدفعها وإذا كان له مبلغ زائد تعيده له الشركة.

وبيَّن أن لكل مشترك حسابا خاصا وأي مستأجر ينتقل من مكان لآخر يتم نقل حسابه معه، مشيرا إلى أن هناك دراسات لربط المياه مع الكهرباء وهناك تنسيق مع شركات المياه بشأن ذلك.

» ندرة انقطاع التيار

وأوضح أن المدن الرئيسة أصبح انقطاع التيار فيها نادرا، وإنما في بعض المحافظات والهجر يحدث بعض الانقطاع بسبب العواصف. وحول قيمة تركيب العدادات الذكية، قال إن العدادات الذكية تكلف ما يقارب 10 مليارات ريال سعودي والمشترك لا يتحمل أي تكاليف مقابل العدادات، حيث تصرف للمشترك مجانا والرسوم التي تأخذها الكهرباء مقابل التمديدات الكهربائية حتى في السابق.

» العدادات الذكية

وبيَّن أنه سوف يتم التحكم في العدادات الذكية بعد اكتمال تركيبها من المركز الرئيس بالرياض، مشيرا إلى أنها تصرف مجانا للمشترك.

وكشف عن أنه يتم تصنيعها من قبل شركات وطنية في المملكة وبجودة عالية، وبمواصفات مطلوبة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس، ومن قبل هيئة تنظيم الكهرباء، والمختبر الخليجي، حيث تم تحديد المواصفات الواجب توافرها في العدادات الذكية من قبل الشركات المصنعة.

وحول مصير العدادات الحالية، قال: هذه العدادات بعضها انتهى عمرها الافتراضي والبعض يمكن بيعها لأي جهات تحتاج لها.

» الطاقة الشمسية

وحول ما تم الإعلان عنه في المؤتمرات السابقة للكهرباء عن التوجه لاستخدام الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، قال د. الشهري: هذا المشروع يسير بشكل ممتاز على صعيدين صعيد خاص بالمشاريع وصعيد خاص بالمستهلك، وقد أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في شهر فبراير الماضي أول مشروع للطاقة الشمسية في مدينة سكاكا، وهو المشروع الذي تمت ترسيته على شركة أكوا باور، لإنتاج (300) ميجاواط، في حين تم إطلاق المشروع الثاني، وهو مشروع دومة الجندل بمنطقة الجوف، لإنتاج (400) ميجاواط من طاقة الرياح، الذي سيعلن عن الفائز به قريباً. وتعد هذه المشاريع الأولى من نوعها في المملكة من حيث القدرة.

» طرح مشاريع جديدة

وأضاف: يجري حالياً الإعداد لطرح مشاريع أخرى من البرنامج، كما تعمل الوزارة على إجراء وتمويل الدراسات والبحوث المتعلقة بهذا القطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المنظومة. وحاليا يجري العمل على تطبيق بعض المتطلبات الجديدة للاستفادة من الطاقة الشمسية المتعلقة بعملية التخزين للطاقة بما في ذلك المتعلقة بالسيارات من خلال توفير منظومات للاستفادة من الطاقة المتجددة والخلايا الشمسية.

» إجراءات وضوابط

وأكد د. الشهري وجود إجراءات وضوابط بشأن استخدام الطاقة الشمسية من قبل الأفراد من خلال عملية التصميم والتركيب من قبل شركات متخصصة حتى لا يتضرر المشترك أو شركة الكهرباء في حالة حدث خلل في عملية التركيب والربط بين الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية أو التيار الكهربائي من قبل الشركة.