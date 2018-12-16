1118 ضبطية بضائع مقلدة ل «جمارك دبي» في خمس سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عززت جمارك دبي تعاونها مع أصحاب العلامات التجارية في مجال مكافحة البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك من خلال المشاركة الفاعلة للدائرة في مؤتمر الجمعية الدولية للعلامات التجارية (INTA) الذي استضافته دبي مؤخراً، حيث قدم يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي ورقة عمل إلى المؤتمر الذي عقد بحضور ما يقارب 600 شخص متخصص في مجال العلامات التجارية وعدد كبير من أصحاب وملاك العلامات التجارية العالمية.

وقال يوسف عزير مبارك: إن حقوق الملكية الفكرية تكتسب أهمية مضاعفة في ظل توجه الإمارات لتحقيق الريادة العالمية في مجال الإبداع والابتكار، ولذلك تعمل جمارك دبي على الارتقاء بمستوى أدائها في مجال مكافحة البضائع المقلدة لحماية حقوق أصحاب العلامات التجارية، وقد بلغ عدد ضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها جمارك دبي منذ بداية العام 2014 وحتى نهاية الربع الثالث من العام 2018 نحو 1118 ضبطية توزعت إلى 306 ضبطيات في 2014 و135 ضبطية في العام 2015 و218 ضبطية في 2016 و263 ضبطية في 2017 و196 ضبطية في تسعة شهور من يناير إلى سبتمبر 2018، وتأتي الإلكترونيات في مقدمة البضائع التي شملتها ضبطيات الملكية الفكرية بجمارك دبي فقد بلغ عدد ضبطيات الدائرة للملكية الفكرية في الإلكترونيات منذ بداية العام 2014 وحتى نهاية الربع الثالث من العام 2018 نحو 259 ضبطية تلتها الساعات والنظارات 147 ضبطية ثم الملابس والأقمشة 120 ضبطية.

وأضاف: تحققت هذه الضبطيات باستخدام أحدث تقنيات المعاينة والتفتيش التي طورتها الدائرة وبالتعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية في متابعة وضبط البضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية. وأوضح، أن شركات العلامات التجارية الشهيرة المنضوية تحت مظلة المجلس بادرت إلى إعادة تدوير 17.91 مليون قطعة مقلدة لمنتجاتها.