شكرا لقرائتكم خبر عن القمة الأوروبية تقر إصلاحاً متواضعاً لمنطقة اليورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توافق قادة الاتحاد الأوروبي، خلال قمة عقدت في بروكسل، على إصلاح متواضع لمنطقة اليورو؛ يشمل تخصيص ميزانية للمنطقة، التي تضم 19 دولة، وتتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة (يورو).ومع أن هذا التطور يتيح تعزيز النظام المالي الأوروبي؛ لكنه أقل طموحاً من مشروع إعادة الهيكلة النقدية للاتحاد، الذي تدافع عنه فرنسا.وقد تم استبعاد الأفكار الأكثر جرأة؛ مثل: تعيين وزير مالية لمنطقة اليورو أو إنشاء «صندوق نقدي أوروبي» على غرار «صندوق النقد الدولي»، خلال 18 شهراً من النقاشات بين وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، التي سبقت القمة.وذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أول أمس الجمعة، أنه «جرت مناقشات مطولة ومثيرة تماماً للجدل».والبند الأكثر حساسية في المشروع؛ هو اتفاق على مواصلة المباحثات؛ بهدف إحداث موازنة لمنطقة اليورو. وقد أطلقت عليه تسمية حذرة؛ هي «أداة مالية»؛ لتهدئة قلق الدول الأكثر تردداً، وفي مقدمتها هولندا.وعهد للوزراء الأوروبيين بالاتفاق بحلول يونيو/‏حزيران 2019 على المعايير الأساسية لهذه الميزانية.وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، بالتطور المحرز، قائلاً: «قبل عام كان الكثيرون يرون الأمر مستحيلاً. في الأسابيع الأخيرة تمكنا من إقناع شركائنا الأكثر تردداً».وهذه الميزانية، التي لا يزال يتعين تحديد قيمتها، ستدرج في إطار ميزانية الاتحاد الأوروبي الطويلة الأمد، وتهدف إلى تسهيل الانسجام بين الدول ال19، التي تعتمد العملة الموحدة.ويبقى هذا المشروع بعيداً عما طرحه ماكرون، الذي كان يأمل بموازنة خاصة بمنطقة اليورو بعشرات المليارات من اليورو، مع استخدامها أداة ل«خرساء الاستقرار» ؛ عبر مساعدة الدول، التي تتعرض لصدمات اقتصادية.كتلة متراصةعلقت الرئاسة الفرنسية «نعم، هذه ليست نهاية العالم، والمشروع لم يقر بنسبة 100%. لن نختبئ وراء إصبعنا»؛ لكن «التوصل إلى اتفاق سياسي هو أمر جيد».وكانت فرنسا وألمانيا قد وافقتا على غالبية هذه الإصلاحات، وخصوصاً أنهما تمثلان نحو نصف الحجم الاقتصادي لمنطقة اليورو.لكن العملية شهدت تباطؤاً بعد ذلك؛ بسبب ما واجهته الحكومة الألمانية من عوامل إضعاف واستياء من قبل دول أوروبية صغيرة في مقدمتها هولندا. وتخشى هذه الدول أن تملي القوى الكبرى في الاتحاد الأوروبي مستقبل هذا الاتحاد.وأشاد رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي بالتوصل إلى تسوية بين عناصر من المقترح الفرنسي وعناصر «من دول أخرى حتى وإن كان البعض رغب في أن نمضي أبعد»من جهته، قال رئيس المفوضية الأوروبية «نحن نتقدم؛ لكن ليس بالسرعة الكافية»، أما رئيس الحكومة الأسبانية بيدرو سانشيز فقال: إنه «يشعر بالرضا نسبياً».في المقابل، كان من الأسهل التوصل إلى اتفاق بشأن توسيع مسؤوليات آلية الاستقرار الأوروبية، التي تساعد دول منطقة اليورو، التي تتعرض لمشاكل دين كبرى.وتمنح هذه الآلية صلاحيات جديدة في تقييم الوضع الاقتصادي لدول منطقة اليورو، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية.

كما ستصبح هذه الآلية أشبه بمقرض اللحظة الأخيرة للبنوك، التي تعاني صعوبات كبيرة.

(ا ف ب)