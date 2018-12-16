اليابان تخفض توقعات النمو العام المالي الحالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة نيكاي الاقتصادية اليابانية أن حكومة اليابان تعتزم خفض توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي إلى 1.3% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كانت التقديرات في يوليو/ تموز الماضي تشير إلى نمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم بمعدل 1.5% خلال العام المالي الذي ينتهي في 31 مارس آذار المقبل.

من ناحيتها أشارت «بلومبيرج» إلى أنه من المتوقع أن تصدر الحكومة توقعات النمو خلال الأسبوع الحالي، مشيرة إلى انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بمعدل 2.5% وهو ما جاء أسوأ من التوقعات. (د ب أ)