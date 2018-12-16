شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى 2018.. توفير 345 ألف وظيفة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عام 2018 عددا كبيرا من الإنجازات فى ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك فى ظل تمويلات لهذا القطاع من قبل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ويرصد ”الخليج 365” حصاد القطاع خلال 2018. - ارتفاع تمويلات الجهاز المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى 6 مليارات جنيه - الانتهاء من تعديلات القانون 141 الخاص بالمشروعات الصغيرة والموجود حاليا فى مجلس الوزراء. - التنسيق مع "الإحصاء" لأول مرة لمتابعة نشاط المشروعات الصغيرة حتى 2030 - استقلال الجهاز عن وزارة الصناعة ليصبح تابعا لمجلس الوزراء بعد تعديل قرار إنشاءه مما يعطى له حرية أكبر للتحرك لدعم القطاع. - اطلاق حملة كبيرة لتعريف الشباب بأهمية فكر العمل الحر وريادة الأعمال وضرورة تقدم الشباب للجهاز للاستفادة من خدماته. - إطلاق منصة إليكترونية لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. - الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لقطاع المشروعات الصغيرة وعرضها فى أول اجتماع للجهاز. - توفير أكثر من 345 ألف فرصة عمل مع توقعات بارتفاع الرقم. - إطلاق مسابقة بالتعاون مع وزارة الشباب لتحفيز الشباب على التقدم بالأفكار الإبداعية مع دعم 100 ألف جنيه لكل مشروع فائز.

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