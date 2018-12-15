شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الهندسية: استئناف جولات الغرفة بمصانع الصعيد فى النصف الثانى من يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنه من المقرر استئناف جولات الغرفة بالمحافظات خلال النصف الثانى من يناير بعد انتهاء فترة الإجازات والأعياد، بهدف زيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعات الهندسية، وإحلالها محل المكونات المستوردة.

وكانت غرفة الصناعات الهندسية قامت بعدد من الجولات بالمصانع فى محافظات مختلفة، ولكن التوجه خلال المرحلة المقبلة يستهدف محافظات الصعيد، بحسب المهندس، حيث بلغت نسبة المكون المحلى 72% بالصناعات الهندسية خلال العام الحالى، ومستهدف زيادته إلى 80% فى عام 2019.

وأوضح المهندس لـ”الخليج 365”، أن زيادة المكون المحلى فى الصناعة المصرية يترتب عليها توفير العملة الصعبة المستخدمة فى الاستيراد، وتشغيل عمالة نتيجة عمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تمد الصناعات الكبيرة بالمكونات الداخلة فى التصنيع.