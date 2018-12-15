أول صور لترام الإسكندرية الجديد الوارد من أوكرانيا

الإسكندرية - جاكلين منير

أكد اللواء خالد عليوة، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، أن لجنة فنية قامت بمعاينة أول وحدة ترام مفصلى قبل تسلمها من دولة أوكرانيا، وقد وافقت اللجنة على الوحدة الأولى، وتم شحنها وجار تسلمها خلال شهر.

صور للترام الجديد الوارد من أوكرانيا للإسكندرية

هذا وقد أوضح رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية أنه تم...