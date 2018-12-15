شكرا لقرائتكم "بنك أوف أميركا": مستثمرون باعوا 39 بليون دولار من الأسهم في أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - رويترز | منذ 4 ساعات في 15 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 15 ديسمبر 2018 / 20:03

أعلن "بنك أوف أميركا ميريل لينش" أن المستثمرين تخارجوا من صناديق الأسهم بوتيرة قياسية على مدار الأسبوع الماضي بمبيعات بلغت 39 بليون دولار.



وسجلت أيضاً التدفقات الخارجة من صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 8.4 بليون دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء. وأكد البنك في مذكرة أن اسواق الأسهم في الولايات المتحدة شهدت أسبوعاً ساخناً مع تسجيل صناديق الأسهم الأميركية ثاني أكبر أسبوع على الإطلاق من المبيعات وبلغت 27.6 بليون دولار. ومع تزايد حالة عدم اليقين التي تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سحب المستثمرون منذ بداية العام الحالي 9.8 بليون دولار من صناديق الأسهم في المملكة المتحدة، وهو رقم أعلى من أي عام سابق. ولكن التدفقات منذ بداية العام الحالي إلى صناديق الأسهم اليابانية بلغت 63.57 بليون دولار وإلى أسهم الأسواق الناشئة 50.92 بليون، ما ساعد في إبقاء التدفقات إلى الأسهم إيجابياً خلال العام الحالي عند 74 بليون دولار.

لكن الحال كان مختلفاً لصناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري والمرتفعة العائد مع تسجيلها مبيعات بلغت 63 بليون دولار. وعاد المستثمرون إلى التماس الآمان في السندات الحكومية إذ بلغت التدفقات إلى صناديقها 3.2 بليون دولار خلال الأسبوع الماضي، بزياة 20 بليون دولار عن الأسابيع العشرة السابقة و46 بليوناً منذ بداية العام.