شكرا لقرائتكم 22 بليون ريال القيمة السوقية لشركات القطاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 21 ساعة في 15 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 14 ديسمبر 2018 / 22:22

بلغت رؤوس أموال شركات الرعاية الصحية الـست المدرجة في السوق المالية السعودية 4.8 بليون ريال، فيما بلغت القيمة السوقية لشركات القطاع بحسب إغلاق اول من أمس (الخميس) 22 بليون ريال، تشكل 1.2 في المئة من قيمة سوق الأسهم السعودية البالغة 1.88 تريليون ريال.



وجاءت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار في الصدارة برأسمال 1.2 بليون ريال، تلتها المواساة برأسمال بليون ريال، ثم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية برأسمال 920.4 مليون ريال، ثم الشركة الكيميائية السعودية برأسمال 632 مليون ريال، ثم شركة دله للخدمات الصحية القابضة برأسمال 590 مليون ريال، فيما أتت الشركة الوطنية للرعاية الطبية كصاحبة أقل رأسمال بين شركات الرعاية الصحية برأسمال 448.5 مليون ريال.