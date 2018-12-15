شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث بأسواق الإمارات في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير- خاص أخبار اليوم: يترقب المساهمون بالأسواق الإماراتية مجموعة من الأحداث المهمة، خلال الأسبوع الممتد بين 16 - 20 من ديسمبر الجاري.

ووفقا لإحصائية أعدتها "أخبار اليوم"، تنعقد الجمعية العمومية العادية لشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" المدرجة بسوق دبي المالي غدا الأحد لانتخاب عضوين في مجلس الإدارة للمقعدين الشاغرين في المجلس، وفي ذات اليوم أيضا يجتمع مجلس إدارة شركة الدار العقارية المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية لمناقشة مسائل عامة ذات صلة بنشاط الشركة.

وينعقد في يوم الإثنين القادم مجالس إدارة كل من شركة الوطنية للتأمينات العامة وشركة سوق دبي المالي وبنك الاتحاد الوطني لمناقشة مواضيع الأعمال العامة والاعتيادية وبعض الأمور التي لا تؤثر على سعر السهم.

كما ينعقد اجتماع مجلس إدارة كل من شركة دبي للاستثمار ودار التأمين والمستثمر الوطني في ذات اليوم لمناقشة ميزانية عام 2019.

وتناقش مجالس إدارات كل من شركتي أملاك للتمويل والخزنة للتأمين يوم الثلاثاء المقبل أعمالا اعتيادية وأمورا إدارية تتعلق بأعمالها.

ويجتمع في ذات اليوم اجتماع مجلس إدارة شركة اللاينس للتأمين المدرجة بسوق دبي المالي نتائج الربع الثالث لعام 2018، ومجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية لمناقشة مشاريع لعام 2019.

ويوم الأربعاء القادم ينعقد مجلس إدارة شركة عمان والإمارات للاستثمار المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية لمناقشة واعتماد ميزانية الشركة لعام 2019.

فيما تناقش الجمعية العمومية لشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير يوم الخميس الموافق 20 من ديسمبر الجاري لانتخاب عدد سبعة أعضاء لعضوية مجلس إدارة الشركة.

ويوم الخميس المقبل، يناقش أيضا مجلس إدارة شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين المدرجة بسوق أبوظبي المالي خطة الميزانية لعام 2019، ومجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين المدرجة بسوق أبوظبي المالي للنظر في موضوعات عامة ذات صلة بنشاط الشركة وأمورها التشغيلية والاستراتيجية.