وزير المالية: الوضع المالى بمصر إيجابى وسنجنى ثماره خلال العام المالى الحالى

الإسكندرية - أسماء على بدر

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الوضع المالى لمصر إيجابى للغاية ويسير فى اتجاه جيد وسيتم جنى ثماره خلال العام المالى الحالى .

وأضاف معيط، خلال اللقاء الذى نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه منذ توليه منصبه طالبه الرئيس عبد الفتاح السيسى بحوكمة الجمارك وتسهيل الإجراءات الجمركية وتفعيل الشباك الواحد لإنهاء هذه المشكلة.

وأكد وزير المالية، على أن الوزارة عكفت على حل هذه الأزمة وتفعيل التعامل الالكترونى وهو مشروع كبير سيتم تنفيذ المرحلة الأولى منه وبدء تفعليها فى30يونيو 2020، مشددًا على أن الدولة...