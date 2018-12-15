شكرا لقرائتكم خبر عن 9 إنفوجرافات تلخص حكاية 38 مشروعا أنجزتهم الحكومة بتكلفة 217.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، 9 أنفوجرافات، توضح حجم الإنجاز فى قطاع التنمية المحلية خلال الربع الأول من العام الجارى، ضمن تقرير حصاد مرحلة البناء خلال 90 يوم" لبرنامج عمل الحكومة للربع الأول من العام المالي 18/2019، والذى تقدمه الوزارة لليوم الثالث على التوالى لكشف الانجازات للمواطن المصرى.



وكشف التقرير أن عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها في قطاع التنمية المحلية بلغ 38 مشروعًا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 217.5 مليون جنيه وذلك خلال الربع الأول من العام المالي 18/2019، مشيرة إلي أن إجمالي عدد المشروعات التى تم إنجازها في الربع ذاته بلغت 490 مشروع بتكلفة إجمالية حوالي 27.2 مليار جنيه.

وفيما يلى رسوم توضيحية لخارطة الانجاز فى قطاع التنمية المحلية خلال الربع الأول:-

